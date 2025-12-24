+ de 40ans de radio de proximité, un nouveau départ à partager, nous sollicitons votre soutien !

24 décembre 2025 Non classé

🎙️ Depuis plus de 20 ans, Radio Attitude est à vos côtés.

Des festivals aux événements associatifs, on vous accompagne sur les routes de la Charente.

On est là, tout au long de l’année, pour vous écouter, vous relayer, vous mettre à l’antenne.

Parce qu’une radio locale, c’est d’abord une radio proche de vous !

Mais aujourd’hui, on a besoin de vous. L’équipe d’Attitude ouvre une nouvelle page : un studio tout neuf, plus accueillant, mieux situé, mieux équipé pour plus de plaisir radio !

C’est un pas en avant, un projet plein d’élan, une nouvelle aventure à vivre ensemble.

Pour rester cette radio libre, locale et proche de vous, pour évoluer à vos côtés, on a donc besoin de votre soutien.

🎯 Aujourd’hui, vous êtes déjà 42 000 à partager nos meilleurs moments.

Et demain ? Avec vous, on peut aller encore plus loin et vous offrir une expérience toujours plus belle.

Chaque participation, même modeste, fait une vraie différence.

❤️ Merci à vous qui êtes là, jour après jour : auditeurs fidèles, commerçants engagés, partenaires de toujours.

Grâce à vous, Attitude reste une radio vivante, joyeuse et profondément ancrée dans la vie locale.

Continuons cette belle aventure ensemble.

L’équipe d’Attitude vous remercie.

Jerome