EVENEMENT ATTITUDE : Une RENCONTRE EXCEPTIONNELLE

20 novembre 2017 Antenne Emissions Events

Retrouvez-nous dans la galerie de Leclerc Ruffec pour une émission en live et découvrez une artiste d’exception :

– Mardi 21 novembre de 17h30 à 19h, assistez et participez à un Afterwork Live avec showcase et interview en compagnie de Aude Henneville.

Aude Henneville est auteur, compositeur, interprète et réalisatrice, on la connait notamment pour sa participation à la première édition de « The Voice » et son ascension jusqu’à la finale. Elle sort un nouvel album en 2017 intitulé « Passer l’hiver ».

Cette chanteuse prometteuse interprètera en direct ses derniers morceaux pendant trente minutes et répondra aux questions des animateurs d’Attitude. Le public pourra participer en interrogeant la chanteuse à l’antenne, faire des photos et des dédicaces. »

