Jouez à nouveau cette semaine avec Chut On Ecoute la Télé ! 150 Euros de cadeaux à gagner

7 décembre 2020 Emissions

« Jouez à nouveau cette semaine avec Chut On Ecoute la Télé ! 150 Euros de cadeaux à gagner

Envoyez votre nom, prénom tél + le mot de passe donné dans l’émission au 0780 999 430 : tirage au sort ce mardi soir à 20h !

Au programme ce lundi :

– Lucile et Jérome de l’amour est dans le pré qui nous raconteront comment ils ont vécu cette aventure

– Coups de cœur télé avec Claire de la Rochefoucault et Boubacar Kabo pour nous parler du prime de Plus belle la vie,

– Christian Faure et Zabou Breitman pour le téléfilm “le diable au cœur” diffusé ce mercredi sur France 2

– L’occasion de fêter les 10 ans de la série “vestiaires” avec Adda Abdelli ,

– enfin zoom sur l’association Juste Humain avec Nathalie Nicoloff qui présentera l’opération tombola…

– Chut on Ecoute la Télé le lundi à 13h et le mardi à 19h sur Attitude… »

Jerome