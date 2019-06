Le comité des Fêtes de Barret (16300), vous invite

25 juin 2019 Evénements



Le comité des Fêtes de Barret (16300), vous invite à son événement le

samedi 29 juin à partir de 14 h pour le retour de la Barretoise! Entrée

gratuite, riche en animations, et à partir de 20h, pique nique participatif,

barbecue à disposition (n’oubliez pas vos assiettes et couvert) ou repas au

prix de 14euros par adulte. À 23h, feux d’artifice musical, et ensuite, soirée

dansante animée par Ludovic Brulé (Dj Brulexx), soirée riche en cadeaux , dont

2 places de concert à gagner pour Keen’v à l’Arkea Arena.

Informations et réservations au: 07.85.49.23.37 et sur les pages Facebook:

Comité des fêtes de Barret et/ou Dj Brulexx Animations.

Jerome