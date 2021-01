Nouvelle année et nouveau magazine Chut On écoute la télé ce lundi à 13h et ce mardi à 19h sur Attitude !

4 janvier 2021 Emissions

Au programme :

– Une découverte musicale avec la chanteuse Stéfany Rydel,

Coups de coeur télé :

– Natacha Lindinger pour le lancement de la saison 5 de Sam,

– Hélène Degy qui fait son retour dans Un si grand soleil,

– Olivier Marchal pour la série événement de cette rentrée sur TF1 “la promesse”

– enfin, Fabienne Carat expliquera les raisons de son départ de « plus belle la vie » et présentera ses nombreux projets… »

Jerome