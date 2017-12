Réussir son réveillon entre amis – Mode d’Emploi pour #BienRentrer

19 décembre 2017 Antenne

L’alcool est en cause dans près d’1 accident sur 3*

Depuis de nombreuses années, l’alcool est l’une des principales causes de mortalité sur les routes de France. La part des accidents mortels avec alcool est stable depuis 15 ans, aux environs de 30 % et 2/3 d’entre eux se produisent la nuit. Face à ce constat, les associations Prévention Routière et Attitude Prévention se mobilisent pour sensibiliser les Français à l’approche des fêtes de fin d’année, propices aux sorties en famille ou entre amis, avec la campagne #BienRentrer, Mode d’emploi.

Plus d’infos sur www.monmodedemploi.fr

*ONISR 2016

https://www.youtube.com/watch?v=oxwWfduybTI&feature=youtu.be

Jerome