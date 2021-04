Télé, musique et médias, chaque semaine Chut On Ecoute la télé le lundi à 13h et le mardi à 19h !

26 avril 2021 Emissions

Une belle émission cette semaine à ne pas rater dans chut on écoute la télé

– Pour commencer : le binôme emblématique de Pékin Express, Fabrice et Briac ,

Coups de cœur télé avec

– Bruno Sanchez pour HPI sur TF1 et l’école de la vie sur France 2,

– Stéphane Blancafort pour Tandem sur France 3,

– Une spéciale retour de “Cassandre” sur France 3 avec Gwendoline Hamon et jean Dell,

– Enfin 20 ans jour pour jour de la date de début de Loft Story retrouvez en invité le premier couple formé par la télé réalité, Julie et Christophe… »

Jerome