13 novembre 2017 Antenne

« Tous les lundis à 13 heures et mardi à 19 heures Alain JEANNE et Attitude vous proposent Chut on écoute la Télé !!

Au sommaire ce lundi et ce mardi :

Nicolas gob pour le lancement de la série l’art du crime, Cécile bois pour le téléfilm meurtre à Sarlat

et spécial festival de La Baule avec Diane Kurys, Élie Semoun, vladimir Cosma, Stéphane Foenkinos et Bruno Todeschini »

